Tchad : Le CEDPE lance sa bibliothèque à N'Djamena

Situé à Ndjari Blama Tom, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a officiellement lancé les activités de sa bibliothèque, à travers une cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce mercredi 2 décembre 2020. Le CEDPE a été créé en 2018 dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'extrémiste violent. Plusieurs personnes étaient à cette cérémonie d'ouverture, dont le conseiller en gouvernance de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et actuellement manageur de l'USAID au Tchad, Les McBride, le représentant du président de CEDPE, Brahim Moussa, le représentant de l’USAID, Brahim Kourtou, le coordinateur du projet de renforcement institutionnel du CEDPE, ente autres. En deux ans d’existence, le CEDPE a fait plusieurs réalisations dans le domaine de l'extrémisme violent, et mené des études reconnues au niveau national et international, et dont on exploite les données, s’agissant des désengagés de Boko Haram.



Pendant deux mois, l'équipe a travaillé au lac Tchad sur la question des désengagés. Le Centre a conduit plusieurs projets, avec l’appui de l'équipe de USAID, venue à point nommé pour renforcer le dispositif en place. Brahim Moussa s’est félicité de l'appui de l'USAID au CEDPE dans le domaine de l'immobilier et dans le renforcement de la bibliothèque, à travers des ordinateurs et des livres pour des recherches sur l'extrémisme violent.



Le représentant de l'USAID, Brahim Kourtou a quant à lui reconnu que cette cérémonie de lancement officiel de la bibliothèque du CEDPE est une première, en ce sens que sur toute l'étendue du territoire tchadien, il n'y a pas une bibliothèque ou un centre de documentation, dédié exclusivement à la compréhension de l'extrémisme violent. « Le CEDPE a déjà beaucoup fait et continue de faire, et à travers le projet partenariat pour la paix de l'USAID, nous restons à vos côtés », a t-il rappelé. Pour le coordinateur du projet de renforcement des institutions du CEDPE, dans le cadre de ses activités de prévention de l'extrémisme violent et de la prévention, le Centre a décidé de monter un projet pour sensibiliser la population sur le phénomène de la radicalisation de l'extrémisme violent. Et d'ajouter que grâce aux partenaires de l’USAID, le CEDPE a bénéficié d'une subvention d'équipements dans le cadre de ses activités, pour mieux prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation.

Dans le cadre de ce projet, le Centre a bénéficié des équipements tels que les ordinateurs, des livres et également de la connexion Internet. Pour ce projet, il a été prévu trois publications, en décembre 2020, janvier 2021 et avril 2021.