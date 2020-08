Tchad : Le CEDPE remet à l'État une importante base de données sur les désengagés de Boko Haram

Les femmes, plus nombreuses que les hommes



​Selon Ibrahim Moussa, chercheur associé au Centre, le projet a été élaboré à 100% par le CEDPE, financé par l’OIM et soutenu par le Comité interministériel dont le Ministère de la Femme fait partie. 54 personnes ont participé à cette mission qui a eu lieu dans la province du Lac du 20 septembre au 19 octobre 2019.



Parmi les combattants de Boko Haram enrôlés, majoritairement de force, les femmes sont plus nombreuses, soit 54%. “Le Lac Tchad est une zone où sévit la polygamie. Les hommes enrôlés obligent leurs épouses à les suivre’’, explique Agassiz Baroum, sociologue et agent enquêteur.



Au sein du groupe, elles ont entre autres pour mission d’assouvir l’appétit sexuel des combattants. L’autre frange de la secte constituée de jeunes a aussi diverses fonctions. Les moins forts s’occupent de la pêche, de l’agriculture. Les plus robustes combattent.