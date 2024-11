Tchad : Le CEPROS lance un projet de promotion de la bonne gouvernance au Ouaddaï

Le CEPROS, en collaboration avec les autorités locales et la société civile, a présenté un projet ambitieux axé sur la promotion d'une meilleure gouvernance au Ouaddaï. Ce projet d'une durée d'un an abordera plusieurs thématiques clés, notamment :



La lutte contre la corruption : Les acteurs locaux seront sensibilisés aux mécanismes de la corruption et aux moyens de la combattre.

Les acteurs locaux seront sensibilisés aux mécanismes de la corruption et aux moyens de la combattre. La transparence dans la gestion des affaires publiques : Le projet mettra en place des mécanismes de contrôle citoyen et favorisera une plus grande transparence dans la gestion des ressources publiques.

Le projet mettra en place des mécanismes de contrôle citoyen et favorisera une plus grande transparence dans la gestion des ressources publiques. Le renforcement des capacités des acteurs locaux : Les organisations de la société civile, les jeunes et les femmes seront formés aux outils de la bonne gouvernance et à leur rôle de citoyens acteurs du changement.





Le directeur de cabinet du gouverneur du Ouaddaï, Madjambaye Djasra, a salué cette initiative qui s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement en matière de paix, de cohésion sociale et de développement. Il a encouragé les participants à s'impliquer activement dans ce projet afin d'en tirer le meilleur parti.







Pour Konodji Isabelle, cheffe du projet, cette initiative répond à un besoin réel exprimé par la société civile. En renforçant les capacités des acteurs locaux, ce projet contribuera à améliorer la qualité de la gouvernance et à renforcer la confiance entre les citoyens et leurs élus.







Le lancement de ce projet au Ouaddaï marque une étape importante dans la consolidation de la paix et du développement dans la région. En s'attaquant aux questions de corruption et de transparence, ce projet contribue à renforcer l'état de droit et à améliorer le bien-être des populations.