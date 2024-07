Tchad : Le CERGIED réfléchit sur l'initiative pour la transparence des industries extractives

Le Centre d'Études et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement (CERGIED) a lancé un atelier régional sur la norme de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au Centre d'Étude et de Formation pour le Développement.



Les organisateurs ont précisé, en début d'activité, que cet atelier de quatre jours vise à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la protection des droits humains dans le secteur des industries extractives, pour un développement inclusif et durable au Tchad.



Les participants, venus de divers horizons, bénéficieront d'informations sur la gestion des industries extractives au Tchad, ainsi que des éclaircissements sur la gestion des revenus générés par ce secteur. Le CERGIED souhaite ainsi contribuer à la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance.



Selon les panélistes, les objectifs de l'exploitation du pétrole de Doba et d'autres projets, les engagements internationaux du gouvernement et les différentes politiques publiques élaborées ces dernières années montrent une volonté de prendre en compte les enjeux complexes de ce secteur. Cela nécessite la contribution de tous les acteurs concernés, y compris la société civile.



Le défi majeur à relever par les organisations de la société civile est la lutte contre la corruption dans l'octroi des contrats et des permis dans les industries extractives, la violation des droits des populations riveraines et l'accompagnement de ces populations dans la gestion de leurs affaires locales, dans un processus de décentralisation.



L'ITIE permet de promouvoir des normes légales ou volontaires au niveau national et international, visant à atténuer les impacts négatifs des activités des multinationales sur les communautés locales. Cette initiative est envisagée à plusieurs niveaux : international, national, et au sein des entreprises, afin d'assurer la transparence dans la gestion des revenus extractifs.



Composé d'élus locaux et de journalistes, l'atelier réunit plus de 30 personnes venant de N'Djamena et des provinces, et se veut participatif, soulignent les organisateurs.