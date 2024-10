Tchad : Le CJPA encourage la détection précoce du cancer du sein au cœur de la communauté

Composés de professionnels de santé, les panélistes ont souligné les facteurs de risque qui favorisent le cancer du sein, notamment l’âge, l’alcoolisme, le tabagisme, la consommation d’aliments gras, le manque d’activité physique ainsi que les antécédents héréditaires. Au cours de leurs interventions, ils ont insisté sur l’importance du dépistage dans les centres de santé. Ils ont conseillé aux femmes et aux jeunes filles de palper leurs seins et de surveiller tout changement de volume, de couleur, l’apparition de boutons ou tout autre signe inhabituel. Selon les intervenants, un diagnostic précoce permet d’éradiquer la maladie sans complications.



Pour le comité d’organisation, le cancer du sein est un problème auquel la société ne peut rester indifférente. Cette maladie peut être combattue efficacement grâce à un effort collectif : jeunes femmes, familles et associations doivent jouer un rôle majeur dans la sensibilisation et l’orientation. Les organisateurs ont souligné l’importance de cet échange qui vise non seulement à sensibiliser mais aussi à soutenir chaque femme qui affronte cette épreuve avec courage. Ils ont rappelé que la lutte contre le cancer du sein est avant tout un engagement collectif.



À travers cette conférence, les organisateurs lancent un appel au public pour qu'il devienne acteur de sensibilisation au sein de la communauté. Selon eux, chaque geste pour sauver une vie compte. La sensibilisation ne doit pas se limiter à un seul mois, comme celui d’Octobre Rose, mais être continue. Ont-ils conclu.