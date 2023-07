Tchad : Le CONOR organise un atelier de restitution et de vulgarisation des textes de la FTFA

Les travaux de ces assises de deux jours se dérouleront à l'Adetic d'Abéché. Plusieurs cadres du football du Ouaddaï, dont le représentant de la zone 2 de la Fédération de Football, Adoum Kordié, étaient présents à la cérémonie d'ouverture. Une trentaine de participants, tous acteurs du football, venus des zones 1 et 2, à savoir l'Ennedi Est, l'Ennedi Ouest, le Borkou, Tibesti, le Sila, le Wadi Fira et le Ouaddaï, prennent part à cet atelier.



Au cours des travaux, plusieurs thématiques seront abordées, notamment les échanges sur les dispositions des textes de la FTFA, un diagnostic et un regard des acteurs sur la gouvernance du football tchadien, la position de la FIFA et de la CAF par rapport aux vœux des acteurs tchadiens, et bien d'autres. Cet atelier, faut-il le rappeler, s'inscrit en prélude de la prochaine Assemblée générale de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) fin août 2023, en vue d'adapter les textes statutaires.



La présidente du Comité de Normalisation, Jacqueline Moudeïna, a demandé aux participants d'avoir des échanges fructueux afin de combler les lacunes du football tchadien et de lui donner ses lettres de noblesse.