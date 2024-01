Tchad : Le COPIDEV lance son projet Renforcement de la Citoyenneté et de la participation des jeunes au profit des jeunes et des femmes

Cet événement marque une étape importante dans l'engagement de COPIDEV en faveur de l'autonomisation des jeunes. L'objectif principal du projet est donc d'éveiller les consciences des jeunes et des femmes dans la province du Moyen-Chari afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Au cours des 12 prochains mois, COPIDEV mettra en place un ensemble d'activités visant à renforcer les compétences citoyennes chez les jeunes et les femmes, à sensibiliser la population aux valeurs citoyennes ainsi qu'à créer un espace permanent pour favoriser leur formation continue. Des actions comme le plaidoyer et le partage d'expériences seront également encouragées.



Nadjilem Adolphe souligne que bien qu'ils soient conscients des risques potentiels qui pourraient influencer la mise en œuvre du projet, COPIDEV a élaboré des stratégies pour atténuer ces risques. En adoptant une approche participative inclusive, adaptative et durable tout au long du processus, ils espèrent minimiser les obstacles et maximiser les résultats. La formation continue sera également un élément clé, permettant à l'organisation d'apprendre de son expérience et d'ajuster ses actions en conséquence.



Le projet "Renforcement de la Citoyenneté et de la Participation des Jeunes" lancé par COPIDEV est une initiative prometteuse qui vise à responsabiliser les jeunes et les femmes dans la province du Moyen-Chari. En renforçant leurs compétences citoyennes, en sensibilisant la population aux valeurs citoyennes et en créant des espaces d'échanges permanents, COPIDEV contribuera à construire une société plus pacifique et cohésive. Avec des stratégies bien pensées pour atténuer les risques potentiels, cette organisation démontre son engagement envers le développement durable et inclusif.