Tchad : Le COST et le Gouvernement inaugurent un terrain omnisports à Abéna pour promouvoir le sport

Dans son discours, Idriss Dokony Adiker, président du COST, a remercié le Comité International Olympique (CIO) pour son soutien à travers la Solidarité Olympique, qui aide à hisser le sport tchadien aux standards internationaux. Il a affirmé la vision du COST de doter le pays d’infrastructures sportives modernes, accessibles et durables sur tout le territoire. Le COST prévoit d'autres projets, comme l'aménagement d'espaces polyvalents dans différentes régions, pour promouvoir une pratique équitable du sport, détecter des talents et mobiliser divers acteurs (partenaires techniques, institutions publiques, secteur privé). Un appel a été lancé aux jeunes athlètes, volontaires et techniciens pour contribuer au sport en tant que levier d’éducation, de paix, de santé et de développement. Ce centre vise à devenir un carrefour d’énergies positives et un refuge pour la jeunesse, tout en respectant les valeurs olympiques : respect, excellence et amitié. Dr. Aboubakar Assidick Choroma, ministre de l’Éducation nationale, a souligné que ce terrain, réalisé avec le soutien de la Fondation Olympafrica, vise à vulgariser la pratique sportive dans les quartiers de N’Djamena.



Le Gouvernement de la 5e République s'engage à développer des infrastructures sportives conformes à son programme politique, visant le bien-être des populations et des jeunes. Ce terrain est désormais à la disposition de la jeunesse pour valoriser ses talents dans diverses disciplines sportives. À travers ces infrastructures, le Gouvernement souhaite permettre à tous les N'Djamenois d'accéder à la pratique du sport, cultivant ainsi les valeurs de fair-play, de respect et de courage.