Tchad : Le CSAI appelle au calme suite aux tensions autour d'une mosquée à Mangalmé

Suite à des tensions liées à ce conflit, les autorités régionales avaient ordonné l'arrêt des travaux de construction, ce qui a provoqué une escalade des tensions entre les deux parties.



En réponse à cette situation, le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) de la République du Tchad a publié un communiqué officiel. Le CSAI appelle toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à s'abstenir de toute action susceptible d'attiser les tensions avant que les enquêtes en cours ne soient achevées. Le Conseil souligne l'importance d'éviter toute source de discorde et rappelle la nécessité de préserver la paix et l'unité de la communauté.



Le CSAI informe également le public qu'il est en contact constant avec les autorités administratives régionales et locales, ainsi qu'avec les responsables religieux et traditionnels, pour suivre l'évolution de la situation. Le Conseil s'efforce d'éteindre les flammes de la discorde et attend des informations complètes avant de fournir des éclaircissements aux autorités compétentes.



En attendant, le CSAI exhorte toutes les parties à faire preuve de calme et à ne pas émettre de déclarations susceptibles de créer la confusion ou d'aggraver la situation. Le Conseil réitère son appel au maintien de l'ordre et de la paix dans l'intérêt de tous.