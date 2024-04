Tchad : Le Centre de Formation Technique et Professionnelle de Sadjéré, don de la République Populaire de la Chine, bientôt inauguré

Accompagné d'une délégation du comité d'organisation, le Ministre s'est rendu sur place le 4 avril 2024 dans l'après-midi. Le Directeur du centre, Issaka Hemchi YAYAMI, a guidé la visite et a ensuite eu une petite réunion avec le Ministre. Lors de cette rencontre, le Chef du département a exprimé ses attentes et donné quelques directives au comité afin d'accélérer les démarches nécessaires pour assurer le succès tant attendu.



Le Ministre a également exhorté les personnes qui occupaient anarchiquement la voie publique menant au centre à libérer rapidement cet espace. Il est primordial que cette voie soit aménagée par les autorités compétentes afin que tout soit prêt pour l'événement inaugural.



La construction du Centre de Formation Technique et Professionnelle est un projet important qui renforce les liens entre le Tchad et la République Populaire de Chine. Ce don témoigne non seulement du soutien mutuel entre les deux pays mais aussi du désir commun d'améliorer les opportunités professionnelles des jeunes tchadiens.



Une fois inauguré, ce centre offrira aux étudiants tchadiens une formation technique et professionnelle adaptée aux besoins actuels du marché du travail. Il contribuera à développer leurs compétences dans divers domaines tels que l'informatique, l'électronique ou encore la mécanique.



Grâce à ce partenariat avec la Chine, le Tchad dispose désormais d'un nouvel établissement moderne qui permettra aux jeunes talents locaux d'acquérir des compétences pratiques essentielles pour leur future carrière professionnelle.



L'inauguration prochaine du Centre de Formation Technique et Professionnelle est donc un événement très attendu. Les autorités tchadiennes mettent tout en œuvre pour assurer sa réussite en mobilisant toutes les ressources nécessaires.



Ce projet marque ainsi une étape importante dans le développement économique et social du Tchad en offrant aux jeunes générations des perspectives prometteuses dans différents secteurs professionnels. La collaboration entre les deux pays se renforce ainsi davantage grâce à cette initiative conjointe visant à soutenir l'éducation technique et professionnelle au Tchad.