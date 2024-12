Tchad : Le Chargé d'affaires de Hongrie fait connaissance avec N'Djaména

Szabolos Attila Koczka, Chargé d'affaires de l'ambassade de Hongrie au Tchad, a effectué sa première visite officielle à la mairie de N'Djaména ce 4 décembre. Il a été accueilli par Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga, maire de la capitale, en présence de ses collaborateurs.







Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de faire connaissance et d'évoquer les perspectives de coopération entre la Hongrie et la ville de N'Djaména. Les discussions ont notamment porté sur les domaines de la coopération décentralisée, de la culture et de l'éducation.







Le Chargé d'affaires hongrois a exprimé son intérêt à renforcer les liens entre les deux pays et à soutenir le développement de la capitale tchadienne. La maire de N'Djaména a, quant à elle, souligné l'importance de cette visite et a exprimé sa volonté de développer des projets communs.