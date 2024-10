Tchad : Le Chari menace la route de Gassi-Bakara, des travaux de consolidation en cours

Face à une érosion évolutive menaçant la berge de la route reliant Gassi à Bakara, des travaux d'urgence ont été lancés pour remédier à cette situation préoccupante. Cette érosion est le résultat de la forte crue du fleuve Chari observée ces derniers jours.



Le Directeur des Voiries Urbaines du Ministère des Infrastructures, Hassan Hayar Adam, s'est rendu sur le site critique le 8 octobre 2024 pour évaluer la situation et trouver une solution rapide. Il a collaboré avec M.Yenguar Mbaiodel Gedéon, Maire 2e adjoint de la commune du 7e arrondissement, le Directeur en charge de la voirie urbaine à la mairie centrale de N’Djaména et des techniciens de l’entreprise SOLVET.



Il a été convenu de recharger la partie érodée de la berge avec des matériaux adéquats pour renforcer sa structure. Cette approche vise à stabiliser la berge pour protéger la route et les infrastructures environnantes et eviter des accidents potentiels liés à la dégradation de la route.



Les travaux seront lancés le mercredi 9 octobre 2024 par l'entreprise SOLVET. Cette initiative est essentielle pour sécuriser la route et prévenir d'éventuels dangers pour les usagers.



Ces travaux d'urgence à Gassi illustrent la réactivité des autorités face aux défis environnementaux et leur engagement à garantir la sécurité des infrastructures routières au Tchad. La collaboration entre les différentes parties prenantes est un pas important vers la résolution des problèmes d'érosion dans la région.