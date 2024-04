Tchad : Le Chef de la diplomatie tchadienne s'entretient avec Emmanuel Macron

Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont évoqué les relations bilatérales entre le Tchad et la France, ainsi que la situation sécuritaire et humanitaire dans la région du Sahel selon les médias français.



Concernant les relations bilatérales, les deux chefs d'Etat ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre leurs deux pays dans les domaines de la sécurité, de la défense, du développement économique et social, et de la culture d’après les mêmes sources.



S'agissant de la situation sécuritaire dans la région du Sahel, les deux présidents ont exprimé leur profonde préoccupation face à la montée en puissance des groupes terroristes et aux conséquences humanitaires dramatiques de leurs actions. Ils ont réitéré leur engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à appuyer les efforts de stabilisation de la région.



Enfin, les deux chefs d'Etat ont évoqué la question de la crise humanitaire au Soudan et dans les pays voisins. Ils ont salué la tenue de la conférence internationale de Paris et ont appelé à la mobilisation de la communauté internationale pour répondre aux besoins urgents des populations affectées par les conflits et les catastrophes naturelles.