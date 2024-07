Tchad : Le Club des Élèves Ambassadeurs de Paix de Mao sensibilise à la promotion de la paix dans la province du Kanem

Saleh Ali Abakar Kayai, Secrétaire Général du Club et Chef du projet adjoint, a partagé des témoignages poignants sur l'importance de la paix dans la vie quotidienne. Il a exhorté les résidents du centre à s'engager activement dans la promotion de la paix au sein de leur communauté. M. Kayai a souligné le rôle crucial de la tolérance, du respect mutuel et de la compréhension entre les différentes ethnies et groupes religieux pour une coexistence harmonieuse.



Les discussions qui ont suivi ont été enrichissantes et ont permis de créer un climat de confiance et de solidarité entre le Secrétaire Général du Club et les résidents du centre. Les participants ont exprimé leur ferme volonté de poursuivre les efforts conjoints pour promouvoir la paix et le vivre-ensemble dans la province du Kanem.



Mahamat Mahamat Saleh, Chef du Centre Abouna Ibrahim : "J'encourage le Club des Élèves Ambassadeurs de Paix de la Commune de Mao à persévérer dans sa noble mission de promotion de la paix et du vivre-ensemble dans la province du Kanem. La distribution de livres aux élèves du centre est une initiative louable qui contribue à l'éducation et au développement personnel de ces jeunes."



Baba Mahamat Mallaye, Anthropologue : "Les actions du club, sous la direction de Saleh Ali Abakar, démontrent un engagement fort en faveur de la prévention des conflits et de la promotion de la paix. Ces valeurs sont essentielles pour bâtir une société harmonieuse et respectueuse de la diversité. Nous espérons que ces efforts continueront à inspirer d'autres jeunes et membres de la communauté à s'engager activement pour la paix et la cohésion sociale."



M. Mallaye a également tenu à féliciter les membres du club pour leur travail remarquable et leurs actions concrètes en faveur d'un avenir pacifique pour tous.



L'initiative du Club des Élèves Ambassadeurs de Paix de la Commune de Mao constitue un exemple inspirant à suivre. Leur engagement et leurs actions concrètes en faveur de la paix et du vivre-ensemble contribuent positivement au développement de la province du Kanem et du Tchad dans son ensemble. Il est crucial de soutenir et d'encourager de telles initiatives pour bâtir un avenir durable et pacifique pour les générations futures.