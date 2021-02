Tchad : Le Club des auditeurs fidèles organise une journée de salubrité à Mongo

Une action citoyenne a été organisée le 14 février dernier par le club des auditeurs fidèles (CAF) de la ville de Mongo. En effet, une séance de salubrité y a eu lieu, au sein de la préfecture et dans quelques lieux publics de la ville. Plus d'une trentaine de membres des CAF, munis de houes, haches, râteaux, balaies et brouettes, ont pris d'assaut ce jour-là, quelques lieux publics de la ville de Mongo. La préfecture de la ville a constitué le premier point de départ de cette séance de salubrité publique. Cette descente s'inscrit dans le cadre du plan d'action du réseau de CAF.



L'on a noté à cet effet, la présence du secrétaire général du département du Guéra, celle du directeur de la radio communautaire de Mongo, ainsi que des membres de CAF sur le terrain. A l’occasion de cette journée de salubrité, le président de CAF, Djibrine Abakar, a saisi cette occasion pour remercier les différents membres sur le terrain, pour leur abnégation sans faille pour ce travail. Pour lui, un environnement sain est un environnement vivable. Ainsi, à travers ce geste, l'on peut dire que la santé vient avant tout.



Pour le directeur de la radio communautaire de Mongo, Djimet Khamis Zaouri, au-delà de l’aspect humanitaire du geste, il est également social. Il félicite par ailleurs l'action menée par le CAF en appuyant la radio dans le cadre d'assainissement. Le secrétaire général du département du Guéra, Abba Djiddi Baraïmi a pour sa part encouragé ce geste louable dans son département. « C'est une bonne initiative, je vous encourage à aller de l'avant, dans le cadre de la santé de la population. J’appelle les autres associations à emboîter le pas pour assainir la ville de Mongo », a-t-il laissé entendre. Il ira plus loin, en rappelant que la salubrité n'est plus une affaire d'une seule personne. « Vous appuierez la mairie dans le cadre de l'assainissement de la ville. Comme votre association indique le mot fidèle, soyez de même fidèle pour le développement du département du Guéra, en particulier et partant de la province toute entière ».



Il a en outre souhaité à la radio communautaire de Mongo une année de réussite dans le cadre de ses émissions de développement et de la sensibilisation, surtout à l'heure de la pandémie du Covid-19. Le club des auditeurs fidèles entend étendre ses actions de sensibilisation et d'assainissement dans les villages environnants, afin de contribuer à barrer la route à la pandémie du coronavirus qui est un phénomène mondial.