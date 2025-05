Tchad : Le Complexe scolaire La Gaieté célèbre 10 ans d'engagement en faveur de l’éducation des enfants vulnérables

Dans son mot d’ouverture, Remadji Nedion, responsable de la communication de la FDB, a souligné l’importance symbolique de cet anniversaire, qu’il considère comme un tournant majeur dans l’histoire de l’établissement.



« Nous œuvrons depuis dix ans pour l’éducation et l’épanouissement des enfants les plus vulnérables de notre pays. Cet anniversaire est un moment fort que nous souhaitons partager avec le Tchad et le monde entier », a-t-il déclaré.



Il a rappelé les valeurs fondamentales de la Fondation : solidarité, dignité et accès équitable à une éducation de qualité. Cette journée sera également l’occasion de rendre hommage aux partenaires, anciens comme nouveaux, qui soutiennent cette noble mission.



Fondée le 15 juin 2015, l’école La Gaieté est née d’un constat sur le terrain : la difficulté pour les enfants vulnérables pris en charge par la Fondation d’intégrer les établissements scolaires classiques.



« Nous avons créé notre propre structure éducative après avoir observé les obstacles que rencontraient ces enfants pour s’inscrire ailleurs », a expliqué Rogoto Timothée, directeur de l’établissement.



À ses débuts, l’école fonctionnait en mode multi-niveaux avec un effectif réduit. Elle s’est progressivement structurée pour offrir aujourd’hui un cycle complet, de la maternelle au collège.



Passée de 78 élèves à son ouverture à plus de 700 élèves aujourd’hui, La Gaieté continue de fonctionner grâce aux dons de bienfaiteurs, confirmant sa vocation sociale, inclusive et communautaire.



Le programme du 30 mai s’annonce riche en émotions : témoignages d’anciens élèves devenus modèles de réussite, hommages aux premiers enseignants, prestations culturelles des élèves actuels, et retour sur les moments forts de ces dix années. Une célébration empreinte de reconnaissance et d’espoir.



À travers cet événement, la Fondation Dieu Bénit réaffirme sa volonté de bâtir une éducation accessible, humaine et transformative, au service des enfants les plus fragiles de la société.