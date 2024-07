Tchad : Le Coordinateur résident du système des Nations Unies et Coordinateur Humanitaire a présenté ses lettres de créance au Président de la République

Le nouveau Coordonnateur résident des Nations Unies et Coordonnateur humanitaire au Tchad, Dr. Fulgence Batalingaya, a rencontré le 23 juillet 2024, le Président de la République, S.E. Mahamat Idriss Déby, pour lui présenter ses lettres de créance.



Au cours de cette audience, le Dr. Batalingaya a réitéré l'engagement ferme des Nations Unies à soutenir le gouvernement et le peuple tchadien dans leurs efforts de développement et de paix. Il a souligné que les Nations Unies continueront à travailler en étroite collaboration avec les autorités tchadiennes pour la mise en œuvre de la vision du Tchad qu'ils souhaitent, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD).



Le Dr. Batalingaya a également félicité le Président Déby pour ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Il a déclaré que les Nations Unies continueront à appuyer les efforts du Tchad pour promouvoir la réconciliation nationale et le dialogue inclusif.



Le Dr. Batalingaya a identifié plusieurs priorités pour les Nations Unies au Tchad, notamment soutenir le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre de son plan de développement national, contribuer à la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale, lutter contre la pauvreté et la malnutrition et améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé.



Le Dr. Batalingaya a également souligné l'importance de la collaboration entre les Nations Unies, le gouvernement tchadien et les autres partenaires nationaux et internationaux pour relever les défis auxquels le pays est confronté.



La nomination du Dr. Batalingaya marque un nouveau départ pour les Nations Unies au Tchad. Son expérience et son leadership avérés seront des atouts précieux pour les Nations Unies dans leur mission d'appuyer le Tchad sur la voie du développement durable et de la paix.