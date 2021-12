Tchad : Le "Coq blanc" fait un généreux don aux écoles du Mayo Kebbi Ouest

L'appui est constitué de quatre ordinateurs fixes, quatre groupes électrogènes, quatre imprimantes, 300 cartons de craies blanches, 120 cartons de craies de couleurs, 100 cartons de cahiers de 100 pages, 150 cartons de bics et 90 cartons d'ardoises.



Le don du RNDT Le Réveil offert aux établissements scolaires publics du Mayo Kebbi Ouest se chiffre à 31.920.000 FCFA. C'est le représentant des cadres dudit parti politique à N'Djamena, Zian Saint Léon, qui a remis cette contribution au délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Mayo Kebbi Ouest Zouyané Abel. Il a, a son tour, procédé à la distribution aux bénéficiaires que sont les proviseurs des lycées et les directeurs des collèges publics.



La cérémonie a vue la présence des gestionnaires des établissements, des acteurs et partenaires de l'éducation mais aussi et surtout des militants du parti politique RNDT Le Réveil.