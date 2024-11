Tchad : Le DHSF appelle les journalistes tchadiens à un rôle plus actif dans les processus électoraux

Le 29 novembre 2024, Droits de l'Homme Sans Frontières (DHSF) a organisé un café de presse dans ses locaux, situés dans la commune du 7ème arrondissement, sur le thème : "Le rôle du journaliste dans le processus électoral au Tchad." Cette rencontre a rassemblé des journalistes pour discuter des défis et des responsabilités des médias dans la promotion de la transparence, de la démocratie et de la protection des droits humains durant les élections.





Lyibe Tourdjoumane, président de DHSF, a ouvert la session en soulignant l'importance cruciale des journalistes en cette période de transition politique. Il a évoqué leur rôle dans la promotion de la transparence, de la justice et de la démocratie. Tourdjoumane a rappelé que DHSF, depuis sa création, travaille activement à la protection des droits de l'homme au Tchad.





Cette initiative du DHSF souligne l'importance d'une presse libre et responsable dans le cadre des élections, essentielle pour assurer la transparence et la légitimité des processus démocratiques au Tchad. Les échanges entre les journalistes et DHSF visent à renforcer la capacité des médias à informer le public de manière objective et éthique.