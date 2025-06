Tchad : Le Délégué Provincial de Police de Moussoro honoré pour son engagement en faveur de la paix

Lors de cette cérémonie officielle, plusieurs personnalités ont pris la parole pour saluer le travail remarquable du Délégué Provincial de Police. Djourab Moussa Abakar, Vice-Président de la Plateforme des organisations de la société civile, Sougouma Hassabalah Ahmat, Président de la Plateforme des Jeunes, et Mahamat Saleh Oumar, Président de la Plateforme des organisations de la société civile, ont tour à tour exprimé leur appréciation pour les efforts déployés en matière de maintien de la sécurité et de la paix dans la province.





Le Délégué Provincial de Police, Moussa Kelleï Bahar, a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre les actions de protection de la population et de leurs biens, 24 heures sur 24. Dans son allocution, le Délégué a également mis en garde contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, qui, selon lui, perturbe la quiétude, le vivre-ensemble et la cohésion sociale, garants de tout développement.





Cette cérémonie a mis en lumière l'importance de maintenir un climat de confiance et de coopération entre les autorités locales et la population, afin de promouvoir la cohésion sociale et de prévenir les risques potentiels. Les interventions des différents acteurs ont démontré une unité d'esprit et un engagement commun en faveur d'un environnement sûr et pacifique pour tous les habitants de la région.





Cette distinction témoigne de la volonté commune de préserver la quiétude et l'harmonie sociale, et de reconnaître les efforts des acteurs engagés dans cette noble mission de protection. Une photo de famille a clôturé cette cérémonie de reconnaissance.