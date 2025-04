Tchad : Le Développement du sport au coeur des échanges entre le Ministre de la Jeunesse et des Sports et les Responsables des différentes fédérations sportives

L’objectif principal de cette rencontre était de poser les jalons d’un avenir prometteur pour le sport tchadien. Ce fut un moment d'échange, où la vision d’un sport rénové et dynamique pour le pays a trouvé un terrain d'entente entre le Ministère et ses partenaires sportifs.





Le Ministre a souligné que les fédérations partagent les mêmes idéaux et aspirations que le Ministère, et qu’une collaboration renforcée est indispensable pour faire émerger les ambitions du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l'État, qui fait du développement du sport, une préoccupation majeure.



Pour M. Maïdé Hamit Lony, le développement du sport tchadien repose sur un travail collectif et un engagement sans faille à tous les niveaux. Il a exhorté les fédérations à unir leurs forces pour transformer en réalité les rêves sportifs du pays, en insistant sur l’importance d’une coopération sincère et d’une vision partagée.





Dans un élan d'engagement véritable, le Ministre a réaffirmé sa disponibilité à travailler avec transparence et inclusion avec toutes les fédérations sportives. Conscient des défis colossaux que représente le développement du sport, il a exprimé sa volonté ferme de travailler sans relâche pour la construction et le rayonnement du sport tchadien. Ainsi, la confiance mutuelle et l’espoir de voir émerger un sport de qualité au Tchad doivent être le fondement de toute collaboration entre le Ministère et les fédérations, conclut-il.