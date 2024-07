Tchad : Le FSPPI à la recherche d'une collaboration renforcée avec ses partenaires techniques et financiers

Les parties prenantes ont défini une stratégie conjointe pour mutualiser leurs efforts et orienter leurs actions vers des objectifs communs. L'adoption d'une méthodologie harmonisée permettra d'améliorer la qualité et la viabilité des projets d'infrastructures élaborés. Les participants ont examiné le programme de connectivité transfrontalière afin d'identifier les opportunités de collaboration et de synergie.



L'expertise conjointe du NEPAD et du PNUD permettra au FSPPI de mieux préparer les projets, les rendant ainsi plus attractifs pour les bailleurs de fonds potentiels.



Une meilleure préparation des projets augmentera leurs chances d'obtenir un financement adéquat, contribuant ainsi à la réalisation effective des infrastructures nécessaires au développement du Tchad.



L'appui du NEPAD et du PNUD en matière de gouvernance permettra au FSPPI de gagner en crédibilité et en transparence, attirant ainsi davantage de partenaires.



Le Fonds Spécial de Préparation des Projets d'Infrastructures joue un rôle crucial dans la promotion du développement des infrastructures au Tchad. En accompagnant les ministères sectoriels dans l'élaboration, les études techniques et la recherche de financement de projets d'infrastructures viables, le FSPPI contribue à la modernisation du pays et à l'amélioration des conditions de vie des populations.



La collaboration renforcée avec les partenaires techniques et financiers, telle qu'illustrée par la réunion du 10 juillet 2024, permettra au FSPPI de remplir sa mission avec encore plus d'efficacité et d'impact, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable du Tchad.