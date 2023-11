Tchad: Le Festival International des métiers de la mode prévu du 16 au 18 novembre à Ndjamena

En effet, dans le souci de valoriser l'ensemble de la chaîne de la mode au Tchad, du choix des matières à la présentation des pièces sur les podiums, en passant par la couture et le patronage, le FIMMO se présente comme une scène de référence pour les jeunes créateurs tchadiens. Il permet de mettre en avant les métiers de la mode en croissance ou en phase de lancement au Tchad, créer des référentiels de formation et des métiers afin de les insérer dans le Curricula National. Le FIMMO est donc une fenêtre et un tremplin permettant d'identifier un savoir-faire local en pleine expansion mais qui peine à prendre son envol.



Le promoteur du FIMMO, Hissein Adamou Camara, a indiqué que cet événement permettra de faire sortir l'ensemble des professionnels du métier, évaluer les manquements et réfléchir par la suite avec les différents partenaires pour sortir les différents référentiels de formation et de métier, de faire valider par le Ministère de la Formation professionnelle et les insérer dans le Curricula National.



Les domaines concernés par le FIMMO sont : créateur ou designer textile, ingénieur textile, maître tailleur ou tailleur, designer de mode de collection, styliste -modéliste, modéliste chapelier, et enfin directeur artistique mode.