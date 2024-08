Tchad : Le Fonds spécial en faveur de l'environnement appelle à l'intervention du Président pour débloquer les ressources financières

Le Directeur Général du Fonds Spécial en Faveur de l'Environnement (FSE), Idriss Lol Mahamat, a tenu une conférence de presse dans son bureau pour solliciter l'implication directe du Président de la République en ce qui concerne les difficultés majeures liées au déblocage des ressources financières de son institution.



Lors de cette intervention, le Directeur a rappelé que les ressources du FSE proviennent de diverses sources, notamment :

- 50 % des taxes et redevances provenant de l’exploitation des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, versés au Trésor public ;

- Les taxes pour la protection de l’environnement (TPE) ;

- Les remboursements des frais d’instruction des dossiers relatifs aux études d’impact sur l’environnement ;

- Les subventions de l’État, des collectivités publiques et de partenaires financiers nationaux ou étrangers ;

- Les amendes pour dommages causés à l’environnement, ainsi que des dons, legs et autres contributions.



Principales réalisations du FSE



Jusqu'à présent, une quarantaine de projets et microprojets ont été réalisés grâce au FSE. Parmi eux, on peut citer :

- La protection de neuf forêts communautaires, de deux cours d’eau et d’une montagne ;

- Le développement de l’apiculture et la transformation des produits de karité au profit d’associations féminines ;

- La lutte contre les feux de brousse dans cinq cantons ;

- La construction de quinze forages, dont sept équipés de mini-châteaux d’eau ;

- La plantation de 54 hectares d’essences forestières et de 21 hectares de fruitiers ;

- La mise en place d’infrastructures de pisciculture et la distribution de plus de 3 000 foyers améliorés métalliques.



Perspectives et défis



En novembre 2023, le FSE a lancé un troisième appel à projets, ciblant 16 projets dans huit provinces, pour un montant global d'environ 2 400 000 FCFA. Cependant, la principale difficulté réside dans le déblocage des fonds logés au Trésor public, en raison du principe de l'unicité de compte. Cette situation rend le financement des projets incertain et empêche le FSE de remplir pleinement sa mission.



Le Directeur Général a souligné la nécessité d’un soutien fort de la part du Président de la République pour surmonter ces obstacles et garantir le succès des initiatives environnementales au Tchad.