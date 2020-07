Tchad : Le G24 dénonce une fuite en avant de Déby dans l’organisation des élections

C’est à travers un communiqué ce 06 juillet 2020 et signé par ses chargés de communication que le G24, groupe de 28 partis politiques de l'opposition démocratique signataires de la Déclaration commune du 24 décembre 2019, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, qu'il constate avec regret qu'au lieu de rechercher les solutions appropriées aux problèmes liés à l'organisation des futures élections, le Président Deby persiste dans sa fuite en avant.



« Ainsi, il vient de dicter à la CENI l'ordre des futures élections pour commencer par la Présidentielle en avril 2021, rejetant les législatives et les communales aux calendes Grecques. Les futures élections qui répondent aux desiderata présidentiels seront donc basées sur un Code électoral frauduleusement modifié. Les organes chargés de l'organisation des futures élections ont été contestés et continuent de faire l'objet de vives contestations par les partis politiques de l'opposition démocratique », peut-on lire dans les lignes du communiqué.



Pour justification et causes, le G24 estime que certains membres de la CENI ont été désignés en violation flagrante de la loi N'30/PR/2018 du 30 novembre 2018 régissant cet organe ; La majorité des actuels membres du CNDP sont ceux de la liste concoctée par le MPS, en dépit de son rejet par vote des partis politiques de l'opposition démocratique devant le Président de la République.



Selon le groupe de 28 partis politiques de l'opposition démocratique, Monsieur Romadoumngar Félix Nialbé a été désigné chef de l'opposition démocratique de manière scabreuse et scandaleuse, en violation de l'article 8 de l'Ordonnance n"40lPRl2018 du 31 août 2018 portant Statut de l'opposition démocratique.



« Aussi, Monsieur Romandoumngar Félix Nialbé et la majorité des membres du CNDP et de la CENI représentant l'opposition sont-ils des obligés du MPS avec lequel ils ourdissent quotidiennement des complots contre l'opposition politique, dans le but de travestir les résultats électoraux » martèle le communiqué.



Par conséquent, le G24 dénonce les manœuvres en cours dont la finalité est la confiscation définitive, par des voies détournées, du pouvoir par ldriss Deby ltno.



Le G24 n'entend plus collaborer avec Monsieur Romandoumngar Félix Nialbé en tant que chef de l'opposition et dit ne plus se sentir concerné par les décisions du CNDP et de la CENI dans leurs compositions actuelles.