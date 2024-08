Tchad : Le GCAP dit non à la réforme administrative gouvernementale

Selon eux, le découpage organisé par le gouvernement ne vise qu’à servir les intérêts du pouvoir en place, en vue de remporter les prochaines élections législatives.



Le GCAP appelle le peuple tchadien à se lever comme un seul homme pour dire non à cette réforme administrative, qui vise à avoir un nombre égal de députés dans les régions les plus peuplées et les régions moins peuplées. Selon le GCAP, ce découpage a pour objectif de multiplier le nombre de députés du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale, ce qui serait une façon de dénaturer la Constitution du Tchad.



Les chefs de parti appellent la population à une prise de conscience collective pour empêcher cette réforme administrative. À travers cette sensibilisation, le GCAP demande à leurs militants et aux participants de diffuser le message, et se dit déterminé à sensibiliser la population de tous les arrondissements de N'Djamena.