Tchad : Le GPS réaffirme son soutien au Président et salue la saison des pluies

À l'occasion du 64e anniversaire de l’indépendance du Tchad, le Groupe des Partis Solidaires (GPS) a organisé un point de presse ce 13 août 2024 pour adresser ses meilleurs vœux au Président de la République.



Lors de leur déclaration, les membres du GPS ont affirmé leur unité, leur vigilance et leur préparation pour affronter les différentes consultations électorales à venir. Selon eux, le début de mandat du Président de la République coïncide avec la saison des pluies, ce qui, à leurs yeux, marque un bon présage pour le rendement de la production agricole.



Le GPS a souligné que l'économie du pays repose principalement sur l'agriculture et l'élevage, et que l'abondance des pluies est une bénédiction divine. Ils ont ajouté que, bien que certains voient dans cette saison une fatalité pour critiquer l'État, le GPS affirme son soutien au Président de la République et se dit déterminé à relever ensemble les défis.



Par la voix de son coordonnateur, Monsieur Mahamat Nour Issakha, le GPS a annoncé son engagement pour les élections législatives, communales et sénatoriales. Il convient de noter que le GPS est composé de quatre partis politiques, à savoir l'ADF, le RDC, le RDRT et l'ANDC.