Tchad : Le Gouvernement des Émirats Arabes Unis apporte une assistance humanitaire aux réfugiés à Abéché

Écoute et Compréhension des Préoccupations

Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont pris le temps d'écouter attentivement les préoccupations et doléances des réfugiés. L'objectif était de mieux comprendre leurs réalités et d'apporter une aide humanitaire adaptée. Les échanges ont mis en lumière les défis auxquels ces personnes font face depuis leur arrivée au Tchad.



Témoignages de Reconnaissance

De nombreux réfugiés ont exprimé leur gratitude envers le peuple tchadien pour son accueil chaleureux et sa légendaire hospitalité. Ils ont partagé des récits poignants illustrant la solidarité de la population locale, soulignant combien ce soutien est crucial dans leur quotidien difficile.



Initiative Humanitaire des Émirats Arabes Unis

Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large d'assistance humanitaire organisée par le Gouvernement des Émirats Arabes Unis. Elle vise à améliorer les conditions de vie des réfugiés résidant en milieu urbain, témoignant ainsi d’un engagement fort en faveur de la dignité et du bien-être des populations vulnérables.