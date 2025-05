Tchad : Le Gouvernement tend la main aux vulnérables du département de Fouli

Ce don précieux comprenait des sacs de maïs et de riz, du sucre, des nattes, des bidons d'huile, des couvertures, des détergents et des moustiquaires imprégnées. Ce geste humanitaire est le fruit de la volonté des plus hautes autorités du pays de répondre aux besoins exprimés par la population lors de la tournée de sensibilisation civilo-militaire effectuée par le Général Saleh Haggar Tidjani dans le département de Fouli.





Le Général Saleh Haggar Tidjani a réaffirmé l’engagement indéfectible du gouvernement à soutenir les personnes les plus nécessiteuses de la province du Lac. Il a également insisté sur l'importance cruciale d'une gestion équitable et transparente de ces dons, afin qu'ils bénéficient réellement aux personnes vulnérables auxquelles ils sont destinés.





Le sénateur Abakar Ben Dogo a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement pour cette aide opportune, soulignant que ces vivres et non-vivres contribueront à améliorer, même temporairement, les conditions de vie difficiles de la population du département de Fouli.





Le chef de canton de Kiskra par intérim, Ibrahim Mbomi Touho, a également témoigné sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour leur réactivité et leur promptitude à soulager les souffrances de la population locale.