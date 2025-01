Tchad : Le Gouverneur du Salamat fait le point sur les défis sécuritaires et les actions en cours

Selon le général de police Abdoulaye Ibrahim Siam, le braconnage a refait surface malgré les mesures sécuritaires renforcées, notamment les patrouilles motorisées. Les braconniers ont adopté un mode opératoire complexe dans les zones du Grand Écosystème Fonctionnel de Zakouma (GEFZ), incluant le Parc National de Zakouma et la Réserve de Faune de Bahr Salamat.



Pour faire face à cette menace, plusieurs missions ont été déployées sur le terrain. Cependant, certaines de ces missions sont tombées dans des embuscades tendues par les braconniers. Les attaques, survenues les 17 et 25 janvier 2025, ont coûté la vie à 4 membres du Sous-Groupement monté du Groupement n°15 de la GNNT et blessé 2 personnes, dont un agent de la lutte anti-braconnage.



Du côté des braconniers, 4 ont été neutralisés, 1 est en fuite et poursuivi par les forces de sécurité, tandis que 3 armes de guerre, une moto de marque Haojue et 3 chameaux transportant 8 sacs de viande séchée ont été récupérés. Depuis le début du mois de janvier, 10 girafes et d'autres animaux ont été tués par ces criminels.



Le Gouverneur a également évoqué un braquage survenu le 24 janvier 2025. Un véhicule commercial en provenance de Haraze à destination de Sarh a été attaqué par des malfrats entre Haraze et Roro. Lors des échanges de tirs, un gendarme d'escorte a été grièvement blessé et a succombé à ses blessures. Un braqueur a été neutralisé et un autre blessé.



Le Gouverneur a insisté sur la détermination des autorités à traduire en justice les auteurs, coauteurs et complices de ces actes criminels. « Des sacrifices seront consentis pour que les responsables répondent de leurs actes devant la justice », a-t-il déclaré. Il a toutefois rassuré la population en affirmant que la situation est sous contrôle et que la province reste calme.