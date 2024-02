Tchad : Le Grand Tam-tam Sacré de la communauté Tounia de Sarh incendié

Lors de ce point de presse, le chef de terre et gardien du tam-tam sacré, Ngako Guira, a précisé que ce tam-tam existe depuis très longtemps et qu'il sert à la fois comme tradition et protection non seulement pour la communauté Tounia mais aussi pour toute la ville de Sarh.



Daba Ngotar, l'un des natifs de cette communauté, souligne que depuis Kokaga (ancien nom avant d'être baptisée Fort Archambault puis rebaptisée Sarh), ce tam-tam a toujours existé et qu'un tel événement ne s'est jamais produit auparavant.



Il ajoute : « Ce grand tam-tam est là depuis des temps immémoriaux. Ce qui vient d'arriver ne s'est jamais produit auparavant. Nous ne connaissons pas celui qui a posé cet acte, seul Dieu et le grand tam-tam le connaissent. Il pensait brûler le tam-tam, certes il l'a brûlé et il a atteint son objectif physique visible. Mais il doit savoir que le côté spirituel et mystique reste intact ».



Ce grand tam-tam sacré symbolise la tradition et protège tous ceux qui résident dans la ville de Sarh. Il n'appartient pas seulement à la communauté Tounia comme l'explique Daba Ngotar : « Ce tam-tam couvre tout le monde. Son rôle est d'une grande envergure. C'est un symbole d'appartenance à la ville de Sarh. Grâce à ce tam-tam, nous purifions chaque année notre ville avec l'aide des dépositaires et gardiens des traditions. Cette purification contribue à réduire les accidents et les violences. Ce tam-tam joue un rôle important pour beaucoup ». Celui qui a commis cet acte pense combattre uniquement la communauté Tounia mais il se trompe car il combat tous ceux qui vivent dans cette ville.