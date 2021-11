Tchad: Le Groupe d'action patriotique dénonce une situation malencontreuse au sommet de l’État

Le porte-parole du GAP, Yacoub Hassaballah, a dans son allocution porté a la connaissance de l'opinion nationale que la CONAPO est exclue définitivement de ses rangs à cause du comportement dénué de toute crédibilité de son président.



Selon lui, Il est important dans ce processus de jeter un regard rétrospectif des actions positives posées par le Conseil militaire de transition ayant mis en place un élan patriotique afin de garantir un État de droit et de la paix durable. Il cite notamment la désignation d'un comité d'organisation du Dialogue National Inclusif et celle du Comité Technique Spécial pour la participation des politico-militaires, sans perdre de vue le respect des engagements internationaux par le Tchad et l'assurance de la communauté internationale.



Pour le GAP, l'analyse de la situation politique actuelle révèle que la gouvernance du Tchad est dominée par des personnes mal intentionnées, égoïstes et belliqueuses. Dès lors, cela empêche le Président du Conseil Militaire de Transition Mahamat Idriss Deby de donner le meilleur de lui-même. Cette situation malencontreuse au sommet de l'Etat donne naissance aux décisions balbutiantes, inexpérimentées, contradictoires et source de conflits s'agissant de la gestion de l'Etat en général et particulièrement pour la préparation du dialogue national inclusif.