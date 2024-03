Tchad : Le Groupement « Menuiserie Musée Des Jeunes » de Goré lance une formation en menuiserie pour les réfugiés d'Amboko

Ce projet bénéficie du précieux soutien financier et logistique de l'ambassade des États-Unis au Tchad. Cette formation offre aux participants une occasion unique d’acquérir des compétences professionnelles enrichissantes qui pourraient améliorer leur avenir et leur donner les moyens de subvenir à leurs besoins.



La province du Logone Oriental, située dans le sud-est du Tchad, accueille depuis plusieurs années un grand nombre de réfugiés fuyant les conflits et les troubles politiques dans la région environnante. Parmi ces réfugiés se trouvent des hommes et des femmes talentueux cherchant à reconstruire leur vie après avoir tout perdu.



Dans ce contexte difficile, le groupement « Menuiserie Musée Des Jeunes », conscient des besoins spécifiques de cette population vulnérable, a mis en place un programme spécifique visant à offrir une formation professionnelle en menuiserie. Cette initiative vise non seulement à transmettre aux participants les compétences nécessaires pour travailler efficacement comme artisans-menuisiers, mais aussi à favoriser leur intégration socio-économique au sein de la communauté locale.



L'ambassade des États-Unis au Tchad a reconnu l'importance de ce projet et y apporte son soutien total. Grâce à leur financement généreux ainsi qu'à leurs ressources logistiques fournies aux formateurs locaux expérimentés par l'intermédiaire d'un partenariat solide avec différentes organisations locales, cette formation est rendue possible.



Pendant la durée de la formation, les participants suivront un programme complet comprenant toutes les phases essentielles nécessaires pour maîtriser cet art ancestral qu'est la menuiserie. Les cours porteront sur diverses techniques telles que la fabrication artisanale de meubles traditionnels ainsi que sur l'utilisation appropriée des différents outils utilisés dans ce métier.