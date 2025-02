Tchad : Le Guéra se mobilise pour une SENAFET/JIF 2025 mémorable à Mongo

Conférences-débats

Ateliers de transformation de produits locaux

Expositions culinaires et artisanales

Formations professionnelles

Compétitions inter-établissements

Une réunion préparatoire pour la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) et la Journée Internationale de la Femme (JIF) de 2025 s'est tenue au centre social de Mongo, du 1er au 8 février 2025.M. Abdelaziz Alhadj Damalia, Délégué de la femme et de la protection de la petite enfance du Guéra, a présidé la rencontre, qui a vu une forte mobilisation féminine. Mme Zara Goudja, la présidente du comité d'organisation a exhorté les femmes à s'impliquer pour le succès de cet événement national.M. Damalia a salué le dynamisme des femmes du Guéra et a promis son soutien jusqu'à la fin des festivités.Cette édition 2025 est prévue comme un moment fort pour valoriser le rôle des femmes dans le développement socio-économique de la province et du Tchad.