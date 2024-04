Tchad : Le HCDH et le PNUD organisent un atelier de formation à l'égard des FDS sur les VBG et les Droits de l'Homme

De manière spécifique, cette session permettra de former les FDS sur les notions de base en matière des droits de l'homme en rapport avec leurs missions, y compris dans un contexte électoral. Elle consistera également à faire comprendre aux FDS et les sensibiliser sur leur responsabilité en matière de droits de et de lutte contre l'impunité.



Plusieurs modules seront abordés à savoir : les droits de l'homme liés au processus électoral, les droits de l'homme et le Droit International Humanitaire, la gestion des réunions et manifestations publiques par les FDS, y compris en période électorale, et les principes d'utilisation de la force et de l'arme à feu par les agents d'application de la loi, les droits et protection de l'enfant y compris en période électorale, la notion de genre, les VBG et ainsi que les violences sexuelles liées aux conflits.



Félix Ahouansou, Représentant du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et Chef de Bureau au Tchad, a indiqué que le projet d'Appui à la promotion et la protection des droits de l'homme au Tchad a pour objectif d'accompagner l'État tchadien dans ses efforts visant la satisfaction de ses obligations internationales en matière des droits de l'homme, plus particulièrement, dans la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DNIS relatives aux Droits de l'Homme.



Ce projet vise donc à accompagner l'État tchadien dans le parachèvement de la transition en cours quant aux efforts des autorités en matière des droits de l'homme et de la justice transitionnelle. Selon lui, le constat général est que dans la plupart des pays, la période électorale constitue une période sensible en matière des droits de l'homme.



" Ainsi, à terme, les participants à la formation seront bien outillés en la matière, ce qui contribuera certainement à prévenir les cas de violation des droits de l'homme, non seulement dans le cadre de leur mission relative à la gestion des réunions et manifestations publiques, mais aussi en rapport à tous les autres droits de l'homme liés au processus électoral en général ", a précisé Félix Ahouansou.