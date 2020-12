Tchad : Le Logone Occidental célèbre les 30 ans au pouvoir du président Déby par un banquet

Après le défilé marquant le 30ème anniversaire de la Journée de Liberté et de Démocratie à Moundou le 1er décembre dernier, le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, a offert un banquet à un parterre d’invités représentant les couches socio-professionnelles à sa résidence.



Le gouverneur a, à cette occasion, remercié les Moundoulais pour leur pleine participation au défilé. Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye a déclaré, au cours de son toast, que l'importante leçon à tirer de ces manifestations, est le souvenir mémorial par lequel, le jeune colonel Idriss Deby Itno à l’époque, avait réussi à mettre fin à la dictature la plus implacable du régime sanguinaire d'Hissein Habré. « Réjouissons-nous donc et soutenons le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, dans toutes ses œuvres salvatrices en faveur de notre pays le Tchad », a-t-il déclaré.



Il y a 30 ans, le 1er décembre 1990, Idriss Deby avait renversé Hissein Habré. « C'est sous ses ordres, en tant que soldat que j'ai servi le Tchad, en temps de guerre. En 1989, quand j'avais décidé de rompre avec Habré, c'est parce qu'au fond, j'ai vu l'injustice dans le pays. Le peuple était bâillonné, dans une dictature pure et simple. J'ai refusé de coopérer avec cette dictature. Mais je vous assure que je ne me suis pas pressé pour prendre le pouvoir. Beaucoup de mes collègues avec qui j'ai mené la vie le savent très bien », a alors déclaré le 13 novembre dernier, le chef de l'État Idriss Deby Itno dans un entretien à Afrique Média.