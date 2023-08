Tchad : Le MONADAT, un nouveau parti politique axé sur la justice sociale et le bilinguisme

Au cours d'une conférence de presse tenue au siège du parti, situé dans le 7ème arrondissement, Mahamat Saleh Ben Malallah, le président national du MONADAT, a expliqué que leur parti émerge dans le contexte de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain. Il a souligné que les différents conflits ayant touché le Tchad résultent des actions des divers régimes successifs, engendrant l'injustice, le gaspillage, l'impunité et la mauvaise gestion des ressources.



Mahamat Saleh Ben Malallah a affirmé que le MONADAT a pour objectif de favoriser la tolérance, la culture démocratique, l'instauration et la pratique d'une véritable démocratie, le respect des lois, la promotion de la justice sociale, l'application effective et le renforcement du bilinguisme. Il a rappelé que l'avènement de la démocratie en 1990 avait suscité un soulagement, accompagné d'efforts notables pour propulser le Tchad vers le développement. Cependant, cette trajectoire a été interrompue après le décès du Président Idriss Deby Itno.



Le président national du MONADAT a exprimé le soutien de son parti à la transition en cours et a souligné que son parti sera vigilant quant à la mise en œuvre des engagements du Dialogue National Inclusif et Souverain. Selon lui, ces engagements représentent le véritable programme que le gouvernement doit mettre en pratique. Mahamat Saleh Ben Malallah a également fait savoir que le MONADAT participera au futur référendum constitutionnel et a encouragé les militants à se préparer en attendant les instructions officielles.