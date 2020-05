TCHAD Tchad : Le MPS et les partis alliés appellent le chef de l'État à se lever face au Covid-19

Par Malick Mahamat Tidjani - 15 Mai 2020





Le parti MPS et ceux de la majorité présidentielle ont lancé vendredi un appel à l'endroit du chef de l'État afin qu'il prenne les choses en main face à la pandémie de Covid-19. "Nous lançons un appel solennel à l'endroit du Président fondateur du MPS, qui est en même temps Président de la République (...) comme hier à Bohoma, il s'est levé, la pandémie de Covid-19 est une forme de guerre et il faudrait que lui se lève pour pouvoir guider les opérations", a déclaré le secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada.



"La cellule de veille est devenue obsolète"



Selon Mahamat Zen Bada, "la cellule de veille est devenue obsolète, il faut redonner confiance au peuple tchadien. Cette confiance ne viendra que quand lui, il va présider (...) Les centres de décision sont devenus multiples. Le ministère de la Santé seul ne suffit pas. Il faut impliquer les autres ministères. (...) C'est un appel à l'endroit du chef de l'État pour qu'il se lève, pour qu'il compose un nouveau comité, léger, pour parer à ces éventualités."



"Aujourd'hui, il n'est pas admissible que le personnel soignant n'ait pas de matériel pour se protéger. (...) Nous soutenons ce que le président de la République est entrain de faire, mais chacun doit jouer son rôle. (...) Ce qui se passe actuellement est pire que la guerre que nous avons connue en 79 ou 80", a ajouté Mahamat Zen Bada.



Un appel aux partis politiques



Mahamat Zen Bada a également invité à la solidarité et à l'unité. Il a lancé un appel à tous les partis politiques du Tchad à une union sacrée, à se lever, se mettre ensemble et combattre ce virus pour le bien-être du peuple tchadien.



"Dans nos déclarations, dans nos projets de société, tout ce que nous faisons c'est pour le peuple tchadien. Mais il faut que le peuple tchadien existe. À ce rythme là, la maladie ne peut pas sortir avant deux ans, trois ans. Comment allons-nous faire ? L'État est arrêté, les écoles ne marchent pas, tout est fermé. Si ça continue, on peut atteindre encore un autre pic, si nous ne prenons pas garde. (...) Mettons nous ensemble", a-t-il dit.

Respect des mesures barrières



Le secrétaire général du MPS a insisté sur le respect des mesures barrières et a appelé à une mobilisation pour sensibiliser de porte-à-porte. Il a expliqué qu'aujourd'hui, le Covid-19 est devenu une contamination communautaire.



"Malgré que le gouvernement a interdit, nous allons encore dans des cérémonies, surtout funéraires. Oui, cela tue. Arrêtons ça. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas dans une place mortuaire qu'on n'aime pas celui qui est mort", a-t-il souligné.



Il a appelé à suivre scrupuleusement les règles relatives à le gestion des dépouilles, évoquant des risques de contamination lors des attroupements, même si le cadavre n'est pas forcément contaminé. "Arrêtons d'aller dans les places mortuaires, actuellement il y a des téléphones portables. On peut rendre condoléances par téléphone. Il y aura un moment où les mesures vont être levées. Mais protégeons nous. Nous n'avons pas d'autres solutions que cela", a insisté Mahamat Zen Bada, précisant que le respect des mesures est le "seul salut" du Tchad car "il n'y a pas encore de remède."





