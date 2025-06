TCHAD

Tchad : Le Mandoul forme ses équipes de santé avec l'appui de l'UNICEF

Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Juin 2025

La délégation de la santé publique et de la prévention du Mandoul organise, du 6 au 7 juin 2025, une formation pour ses équipes cadres et celles des Districts sanitaires. Cette initiative, qui se déroule à Koumra, porte sur l'approche "Atteindre chaque district" et bénéficie du soutien de l'UNICEF.