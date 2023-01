Tchad : Le Mandoul remporte le 1er prix à la finale inter-provinciale d'art culinaire du Festival Dary

Les participants ont dû se plier à des règles strictes, notamment l'interdiction de présenter la boule, afin de "faire sortir les femmes de leur zone de confort" et les pousser à la créativité.



Après un délibération minutieuse, le jury a proclamé la province de Mayo Kebbi Est 3ème prix, la province de Wadi-Fira 2ème prix et la province de Mandoul grande gagnante. Le mets de la province de Mandoul a conquis les membres du jury qui ont décerné le 1er prix, constitué d'un trophée et d'un chèque de 500 000 Fcfa.



Le concours d'art culinaire était organisé pour promouvoir la diversité culinaire tchadienne et pour inciter les femmes à s'engager dans la cuisine professionnelle. Hissein Mahamoud, "pâtissier du désert", a déclaré que l'interdiction de la boule, un plat traditionnel tchadien, en finale était une stratégie pour "faire sortir les femmes de leur zone de confort" et les pousser à la créativité.