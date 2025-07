Tchad : Le Ministère de l'Éducation Nationale en deuil après le décès de deux proviseurs

Le mercredi 9 juillet 2025, M. Fékwa Naidi, proviseur du Lycée de Walia II, est décédé à N'Djaména des suites d'un accident de la circulation. La veille, le mardi 8 juillet 2025, M. Mahadi Hélou Chaltout, proviseur du Lycée Pascal Yoamdimnadji de Doba, s'est éteint des suites d'une maladie.





En ces circonstances douloureuses, le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Dr. Aboubakar Assidick Choroma, a présenté, au nom de tous les agents de son département et en son nom personnel, ses plus sincères condoléances aux familles biologiques des défunts, ainsi qu'à leurs collègues et amis.