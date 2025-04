Tchad : Le Ministre de l'Aménagement du Territoire rencontre l'ONU-HABITAT pour renforcer le partenariat

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur Mahamat Assileck Halata, a tenu une réunion de travail stratégique ce lundi 14 avril 2025. Cette rencontre a rassemblé des cadres de son Ministère et une délégation de l'ONU-HABITAT autour de plusieurs problématiques cruciales, avec pour objectif principal de renforcer leur partenariat et d'aborder des défis critiques pour le développement du Tchad.*





Focus sur la Gestion des Inondations





L'un des points centraux des discussions a été la question des inondations, un défi majeur pour le Ministère et le pays. Ces catastrophes naturelles représentent une menace constante pour les communautés, les infrastructures et l'économie, nécessitant une approche concertée et proactive entre les différentes parties prenantes afin de développer des solutions innovantes et efficaces pour la prévention, la gestion et la mitigation de leurs impacts.





Enjeux du Logement, de l'Urbanisation et de la Situation des Réfugiés





Les échanges ont également porté sur les enjeux complexes liés aux logements et à l'urbanisation rapide que connaît le Tchad, ainsi que sur la situation humanitaire des réfugiés dans l'Est du pays. Face à une demande croissante en logements décents et abordables et à une urbanisation accélérée, les partenaires cherchent à élaborer des stratégies durables qui répondent aux besoins des populations tout en garantissant la durabilité environnementale et en tenant compte des spécificités des communautés de réfugiés.





Collaboration Internationale et Engagement de l'ONU-HABITAT





La réunion a bénéficié de la participation active de l'ONU-Habitat, représentée par son Directeur Régional, Monsieur Oumar Sylla, accompagné de Madame Camille et de Monsieur Claude. Son intervention a souligné l'importance cruciale de la collaboration internationale dans la recherche de solutions pratiques et innovantes aux défis urbains et territoriaux. Monsieur Sylla a également réaffirmé l'engagement ferme de l'ONU-Habitat à accompagner le Ministère de l'Aménagement du Territoire dans ses efforts pour un aménagement territorial inclusif, résilient et durable.





Vers des Solutions Durables pour le Développement Urbain et Territorial





Ce moment de réflexion et de concertation marque une étape importante dans la recherche collective de réponses durables aux défis complexes du développement urbain et territorial au Tchad. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Mahamat Assileck Halata, a réaffirmé son engagement envers un partenariat solide et une approche innovante pour bâtir un avenir meilleur et plus prospère pour tous les Tchadiens.