Tchad : Le Ministre de l’Education Nationale invite à la véritable remise de l’école sur les rails

Au cours de cette rencontre, le Ministre a souligné l'urgence d'une action concertée pour redresser la situation actuelle. En effet, il constate que l'école tchadienne est sur une pente dangereuse et qu'il est impératif de redynamiser les actions entreprises pour promouvoir véritablement l'éducation. Il a ainsi demandé à tous les responsables concernés de travailler davantage et avec détermination afin de remettre l'école sur les rails du progrès.



Le Ministre a également insisté sur le besoin d'une gestion administrative plus professionnelle dans le traitement des dossiers. Il a exhorté les responsables à faire preuve d'efficacité et d'expéditivité dans leurs tâches quotidiennes. Cette approche vise à améliorer la qualité des services rendus par le département et à garantir une meilleure prise en charge des problèmes rencontrés par les élèves et les enseignants.