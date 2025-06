Tchad : Le Ministre de l'Environnement adresse ses vœux pour la Tabaski

« En cette bénie fête de Tabaski, je présente, au nom de mon département et en mon nom personnel, mes vœux les plus sincères de paix, de santé et de prospérité à l’ensemble de nos concitoyennes et concitoyens, où qu’ils se trouvent », a déclaré le ministre.





Il a également souligné l'importance de cette célébration : « Que cette célébration de solidarité et de partage renforce les liens de fraternité qui nous unissent et inspire en chacun de nous l’amour du prochain et le respect de notre environnement commun. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. »