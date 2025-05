Tchad : Le Ministre de la Justice, président en exercice de l'OHADA, s'entretient avec le Secrétaire Permanent

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de discussions approfondies concernant la feuille de route 2025 du Tchad, qui occupe actuellement la présidence tournante de l’OHADA. Les échanges ont porté sur le plan d’actions concret à mettre en œuvre durant cette présidence, ainsi que sur la programmation des activités majeures qui impliqueront les Conseils des ministres de la Justice et des Finances des États membres, dont la tenue est prévue à N’Djamena.





Parmi les priorités évoquées, le Ministre Yousouf Tom a notamment souligné l'importance de la visite des différentes institutions de l’OHADA au Tchad, ainsi que l’organisation de deux sessions ordinaires cruciales : l’une sera consacrée à l’examen et à l’adoption du budget de l’organisation, tandis que l’autre portera sur l’analyse et l’éventuelle révision des textes juridiques fondamentaux de l’OHADA.





Un point important abordé lors de cette rencontre a été la prochaine Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des pays membres de l’OHADA, dont l’organisation à N’Djamena est actuellement envisagée. Dans cette perspective, une rencontre de haut niveau est prévue entre le Président en exercice de l’OHADA, le Secrétaire Permanent et le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État. Cette conférence de haut niveau devrait notamment aborder la question d'une révision des textes qui régissent l'OHADA.