Tchad : Le Ministre de la Santé Publique remobilise ses proches collaborateurs et les rappelle les attentes du gouvernement

Lors de cette rencontre le Ministre a tenu à remercier les responsables présents pour leur engagement et leur dévouement, et à les féliciter pour le travail accompli.



Le Ministre a rappelé les orientations données par le Président de la République lors du premier conseil des ministres du premier gouvernement de la 5ème République, en insistant sur l'importance de la bonne gouvernance, du travail bien fait, de la sincérité et de l'obtention de résultats tangibles.



Le Ministre a souligné l'importance du respect de la hiérarchie, de la ponctualité, du secret professionnel et de la célérité dans le traitement des dossiers.



L'organisation d'ateliers et de sessions de formation a été encouragée, de même que les missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays.



Le Ministre a exhorté les responsables à mener des actions concrètes et à obtenir des résultats tangibles, en étant redevables de leurs actions envers la population.



Les responsables ont été invités à exploiter toutes les opportunités pour servir loyalement la population et à travailler en équipe pour répondre aux exigences professionnelles.



Le Ministre a reconnu les défis à relever et a souligné que l'apport de chacun est indispensable pour la réussite des actions entreprises.



Le Ministre a appelé à un renforcement du partenariat et de la coopération avec les partenaires, tout en insistant sur l'observance stricte des principes qui régissent ces relations.



Cette rencontre a permis de remobiliser les responsables du Ministère de la Santé Publique du Tchad et de leur rappeler les attentes du gouvernement en matière de performance et de bonne gouvernance. Les défis à relever sont importants, mais le Ministre a confiance dans le potentiel et l'engagement des cadres du Ministère pour les surmonter et contribuer à l'amélioration de la santé des populations tchadiennes.