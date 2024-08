Tchad : Le Ministre de la Santé effectue une mission d'évaluation dans les zones sinistrées par les inondations

Accompagné de son cabinet et d'une équipe technique, le ministre a visité les centres de transit de Brahim Mahamat Itno et de Farcha, ainsi que le site définitif de Melezi. Ces visites ont permis de constater les conditions d'accueil des PDI, d'apprécier la qualité des soins prodigués et d'identifier les éventuelles lacunes.



L'objectif principal de cette visite était d'encourager les équipes sanitaires mobilisées pour prendre en charge les personnes touchées par les inondations. Dr Abderahim a souligné l'importance d'une réponse rapide et efficace aux besoins de ces victimes.



Au cours de sa visite, le ministre a échangé avec Fatimé Boukar Kosseï, la ministre de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires. Ensemble, ils ont discuté des moyens d'améliorer l'efficacité des opérations et de faciliter le travail des techniciens sur le terrain.



Le ministre a souligné l'importance d'une approche multisectorielle dans la gestion de cette crise et a salué la collaboration étroite avec le Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires. Ensemble, les deux ministères œuvrent à garantir une prise en charge globale des populations affectées.



Cette rencontre souligne l'engagement du gouvernement tchadien à assurer une prise en charge adéquate des personnes affectées par les inondations et à renforcer la coordination entre les différents ministères concernés.



Les inondations exposent les populations à de nombreux risques sanitaires, notamment les maladies hydriques et vectorielles. Le ministre a rappelé l'importance de renforcer la surveillance épidémiologique et de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.



Face à l'ampleur de la crise, le ministère de la Santé s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé des populations sinistrées et à renforcer le système de santé dans les zones affectées.