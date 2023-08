Tchad : Le Ministre de la Sécurité félicite la police pour la récupération de tous les véhicules volés

Le 5 août 2023, le général Mahamat Charfadine Margui, ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, a présidé une réunion de travail dans son bureau, informe la direction de la police nationale. Étaient présents le Directeur Général de la Police Nationale, Ali Adoum Tolly, le Directeur de la Sécurité Publique, Haliki Haggar, ainsi que les responsables du Commissariat Central N°2 pour la ville de N’Djamena. Le Ministre était accompagné du Secrétaire Général du Ministère, Benguela Guidjinga, de son Directeur de Cabinet, Ismaël Moussa Fadoul, et de l’Attaché de Presse du Ministère, Amane Issac Azina.



Au cours de cette réunion de travail, le ministre a exprimé ses félicitations aux responsables présents pour leur professionnalisme et leur dynamisme. Il a souligné que leur engagement a permis de retrouver tous les véhicules volés au cours de la semaine précédente et d'appréhender plusieurs présumés criminels.



Le ministre les a encouragés à maintenir cette vigilance accrue afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens de manière plus efficace.