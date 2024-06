Tchad : Le Ministre des Finances rencontre le Comité pour le Financement et la Coopération

L'état d'exécution du budget 2024: Le Ministre Nguilin a présenté aux membres du CFC les progrès réalisés dans l'exécution du budget 2024. Il a notamment souligné les efforts déployés par le gouvernement pour mobiliser les recettes et contenir les dépenses.



Les perspectives économiques pour 2024 et 2025: Le Ministre a également partagé avec les participants les perspectives économiques pour les années 2024 et 2025. Il a indiqué que la croissance économique devrait se situer autour de 3% en 2024 et 4% en 2025, grâce à la reprise de la production pétrolière et à la mise en œuvre de plusieurs projets d'infrastructures.



Les besoins de financement du Tchad: Le Ministre Nguilin a enfin rappelé les besoins de financement du Tchad pour les années à venir. Il a plaidé auprès des partenaires techniques et financiers pour un accroissement de leur soutien en faveur du développement du pays.



Les membres du CFC ont salué les efforts du gouvernement tchadien en matière de gestion des finances publiques et de relance économique. Ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner le Tchad dans ses efforts de développement.



Cette rencontre a permis de renforcer le dialogue entre le gouvernement tchadien et ses partenaires financiers et de jeter les bases d'une coopération encore plus fructueuse pour les années à venir.