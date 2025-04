Tchad : Le Ministre des Infrastructures en inspection de divers ouvrages à Pala

La visite a débuté à l'université de Pala, où le Ministre a eu des échanges constructifs et approfondis avec les responsables en charge des travaux. Ces discussions ont porté sur l'état d'avancement du chantier, les défis rencontrés sur le terrain, et les progrès significatifs réalisés dans le développement de cette infrastructure éducative essentielle pour la région.





L'étape suivante de cette inspection a conduit le Ministre 𝐀𝐌𝐈𝐑 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐑𝐃𝐀 et sa délégation sur le site de l'école EGTH, lieu du tragique incident du 3 avril 2025. Le Ministre a procédé à une inspection minutieuse de la salle de classe où le mur s'est effondré, et a également visité le nouveau site qui a été provisoirement aménagé pour accueillir les élèves. Cette étape a permis de mieux comprendre les conséquences humaines et matérielles du drame, et d'évaluer l'adéquation des solutions temporaires mises en place en attendant la mise en œuvre de mesures définitives et pérennes. Sur ce site, le Ministre a donné des instructions claires à ses équipes techniques pour la construction rapide de quelques forages et latrines, afin d'améliorer les conditions sanitaires et de permettre aux élèves de poursuivre leurs cours dans un environnement plus décent.





Le Ministre a également tenu à se rendre à l'hôpital provincial de Pala pour rendre visite aux victimes de l'incident survenu à l'école EGTH, leur apportant ainsi son soutien. La dernière étape de cette série d'inspections a concerné le nouvel hôpital provincial de Pala, dont la réception remonte à 2016. Des informations détaillées sur l'état général du bâtiment ont été fournies à la délégation ministérielle. Cependant, le Ministre a vivement conseillé aux responsables d'examiner attentivement la qualité de l'eau du forage existant, dont le débit a été jugé insuffisant, et d'explorer activement d'autres pistes et solutions pour assurer un approvisionnement en eau fiable et adéquat à l'hôpital, en vue de le rendre pleinement opérationnel au service de la population.





Globalement, et après avoir pris attentivement connaissance de la situation sur le terrain, le Chef du Département chargé des Infrastructures a réaffirmé avec force son engagement à poursuivre activement les travaux de construction de l'université de Pala, et à relancer dans les meilleurs délais certains chantiers qui sont actuellement à l'arrêt, notamment l'axe routier Kelo - Pala, afin de faciliter la circulation des personnes et des biens dans la province et de remettre en service les infrastructures socio-éducatives et sanitaires qui sont actuellement à l'arrêt.